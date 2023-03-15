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ПОЛІТИКА

Німецький суд відхилив позов "роснєфті" щодо контролю над нафтопереробним заводом Schwedt

15 березня 2023, 08:13
Німецький суд відхилив позов
Фото: vedomosti.ru
"роснєфть" володіє 54,17% акцій, які наразі перебувають у довірчій власності уряду Німеччини.

Суд у вівторок відхилив позов російської нафтової компанії "роснєфть" проти рішення взяти під управління її німецькі дочірні компанії і встановити контроль над нафтопереробним заводом Schwedt.

Про це пише Reuters.

"Рішення Федерального адміністративного суду в Лейпцигу підтримує Німеччину в тому, як вона впоралася з європейською енергетичною кризою, включаючи рішення про використання свого закону про енергетичну безпеку. Відповідно до цього закону, у вересні уряд Німеччини передав німецький підрозділ "роснєфті" під управління галузевого регулятора, фактично отримавши контрольний пакет акцій нафтопереробного заводу PCK Schwedt, співвласниками якого є Shell та Eni, і який постачає 90% палива до Берліну", - пише агентство.

"роснєфть" володіє 54,17% акцій, які наразі перебувають у довірчій власності уряду Німеччини.

"Це хороша новина для безпеки постачання та майбутнього PCK Schwedt. Безпека поставок є головним пріоритетом і, отже, керівним принципом", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Міністерство повідомило, що планує продовжити управління, яка закінчується 15 березня, на шість місяців.

Юридична фірма Malmendier Legal, найнята "роснєфтью", заявила, що рішення німецького суду зробило Німеччину менш привабливою для інвесторів.

"Рішення суду має серйозні наслідки, і не тільки для "роснєфті", - написала фірма в LinkedIn, додавши, що "роснєфть" розгляне підстави судового рішення, як тільки воно буде повністю підготовлене, щоб оцінити, які подальші засоби правового захисту будуть застосовані.

Вона також оскаржить продовження державного управління.

Серед варіантів, які компанія може розглянути, - конституційна скарга до Федерального конституційного суду або до європейських судів, додали в Malmendier Legal.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини взяв під контроль активи "роснєфті", включно з трьома нафтопереробними заводами, оскільки Берлін перейшов до повного контролю над енергетичною галуззю, щоб розірвати десятиліття глибокої залежності від москви. 

"роснєфть" заявила, що арешт її німецького підрозділу був незаконним, і вона розглядатиме всі заходи для захисту права власності на активи.

НімеччинаРоснефтьSchwedt

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