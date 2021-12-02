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Норвегія через коронавірус відмовилася приймати етапи Кубка світу з біатлону та лижних гонок

Де відбудеться фінал Кубка світу, IBU оголосить пізніше
Етапи Кубка світу з біатлону та лижних гонок сезону-2020/2021, які мали відбутися в Норвегії, не відбудуться через коронавірусні обмеження.
Норвегія через коронавірус відмовилася приймати етапи Кубка світу з біатлону та лижних гонок Фото: Українська правда

Гольменколлен не зможе прийняти заключний етап Кубка світу з біатлону, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Змагання були заплановані на 18-21 березня. Де відбудеться фінал Кубка світу, IBU оголосить пізніше.

Крім того, Міжнародна лижна федерація (FIS) оголосила, що етапи Кубка світу з лижних гонок у Гольменколлені та Ліллегаммері, які мали відбуватися з 12 до 14 березня і з 19 до 21 березня відповідно, будуть скасовані. Місця проведення FIS оголосить пізніше.

Нагадаємо, що Норвегія планує здобути 4-6 золотих медалей на чемпіонаті світу-2021

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12 02 2021 09:53
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