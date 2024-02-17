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ПОЛІТИКА

Норвегія підпише безпекову угоду з Україною за кілька тижнів – прем’єр Стьоре

17 лютого 2024, 12:59
Норвегія підпише безпекову угоду з Україною за кілька тижнів – прем’єр Стьоре
Фото: Главком
"Мета - укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист".

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції заявив, що його держава може підписати угоду про гарантії безпеки з Україною за декілька тижнів.

Про це повідомляє Nettavisen.

Норвезький прем’єр зазначив, що найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов’язання Україна укладатиме з державами G7 "зі зрозумілих причин".

"Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета - укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист", – сказав Стьоре.

Він також додав, що для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще декілька тижнів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Берліні у п'ятницю, 16 лютого, підписали Угоду про довгострокові зобов’язання у сфері безпеки.

Український лідер також підписав разом з Еммануелем Макроном в Парижі двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка стала вже третьою подібною угодою на виконання Спільної декларації G7.

НорвегіяСтьоребезпекова угода

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