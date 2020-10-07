Норвегія відкриває кордони для 20 країн Європи, але не для України
Про це повідомляє The Sun Daily, передає РБК - Україна.
Так, з 15 липня ряд країн Європейської економічної зони та Шенгенської зони будуть виключені зі списку держав, які МЗС Норвегії не рекомендує здійснювати поїздки, крім абсолютно необхідних.
В'їзд дозволено з Франції, трьох провінцій Швеції, Німеччини, Данії, Ісландії, Фінляндії, Польщі, Чехії та Великобританії. При цьому наголошується, що під час поїздок не потрібно перебуватиме на карантині.
Також в список "зелених країн" потрапили Іспанія, Греція та Нідерланди, проте дозвіл на в'їзд буде переглядатися кожні два тижні на основі даних за рівнем захворюваності у них.
Наголошується, що туристам з країн, що не входять в Європейський союз таких, як Україна, Туреччина і Росія, заборона поки залишається в силі.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони". Зокрема, в список потрапила Болгарія.
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