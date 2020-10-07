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Норвегія відкриває кордони для 20 країн Європи, але не для України

Обмеження для туристів будуть зняті з 15 липня
Уряд Норвегії переглянуло обмеження на поїздки для туристів, які були введені з-за пандемії. Влада дозволила в'їзд на територію країни туристам з 20 країн Європи, однак в цей список Україна не потрапила.
Норвегія відкриває кордони для 20 країн Європи, але не для України Фото: webdiscover

Про це повідомляє The Sun Daily, передає РБК - Україна.

Так, з 15 липня ряд країн Європейської економічної зони та Шенгенської зони будуть виключені зі списку держав, які МЗС Норвегії не рекомендує здійснювати поїздки, крім абсолютно необхідних.

В'їзд дозволено з Франції, трьох провінцій Швеції, Німеччини, Данії, Ісландії, Фінляндії, Польщі, Чехії та Великобританії. При цьому наголошується, що під час поїздок не потрібно перебуватиме на карантині.

Також в список "зелених країн" потрапили Іспанія, Греція та Нідерланди, проте дозвіл на в'їзд буде переглядатися кожні два тижні на основі даних за рівнем захворюваності у них.

Наголошується, що туристам з країн, що не входять в Європейський союз таких, як Україна, Туреччина і Росія, заборона поки залишається в силі.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони". Зокрема, в список потрапила Болгарія.

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10 07 2020 14:40
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