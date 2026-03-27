Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Норвегія збільшує оборонні витрати на 10 мільярдів євро

27 березня 2026, 15:09
Фото: Главком
Новий довгостроковий план розвитку Збройних сил передбачає більш раннє, ніж раніше, створення бригади "Фіннмарк" поблизу кордону з рф.

Норвегія збільшить свої витрати на оборону на мільярди євро протягом наступних десяти років.

Про це повідомляє NRK.

Уряд Норвегії оголосив 27 березня, що витрати на оборону будуть збільшені на 115 мільярдів норвезьких крон, або понад 10 мільярдів євро, до 2036 року.

Довгостроковий план представили прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре і міністр оборони Туре О. Сандвік. Стьоре сказав, що зі збільшенням видатків Норвегія досягне цільового показника НАТО у 3,5 відсотка оборонних видатків.

"Це важливий пріоритет для зміцнення обороноздатності Норвегії в ситуації, яка стає дедалі серйознішою і непередбачуванішою", – заявив Стьоре.

Посилення відбувається лише через два роки після історичного компромісу в Стортингу, коли всі сторони погодилися, що протягом наступних 12 років, до 2036 року, на модернізацію Збройних сил буде витрачено 1, 635 трлн крон.

"Протиповітряна оборона дальнього радіусу дії повинна була б стати одним з найважливіших пріоритетів, поряд з військово-морським флотом і високоточним озброєнням", – стверджує голова комітету закордонних справ і оборони Петер Фроліх.

Новий довгостроковий план розвитку Збройних сил передбачає більш раннє, ніж раніше, створення бригади "Фіннмарк" поблизу кордону з рф.

Бригаду, яка вже формально створена, планується завершити до 2033 року, тобто на два роки раніше, ніж планувалося.

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється