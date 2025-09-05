Норвегія знизила цінову стелю на російську нафту у рамках санкцій

Зміна наближає цінову стелю на нафту до виробничих витрат і зменшує доходи росії від експорту нафти.

Норвегія ухвалила рішення знизити цінову стелю на нафту в межах санкцій проти росії. Це рішення узгоджене зі зниженням цінової стелі ЄС, яке набуло чинності 3 вересня. Нова максимальна ціна для російської нафти, що діє в країнах ЄС, тепер поширюється і на Норвегію.

Про це 5 вересня на офіційному сайті повідомило Міністерство закордонних справ Норвегії.

"Експорт нафти досі становить третину доходів російського уряду. Зменшення доходів і посилення тиску на російську економіку ускладнює для російської влади ведення своєї незаконної війни в Україні. Важливо для Норвегії стояти разом із нашими союзниками у вжитті заходів, які можуть цьому сприяти", – сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Айде.

Зміна наближає цінову стелю на нафту до виробничих витрат і зменшує доходи росії від експорту нафти. Це доходи, які спрямовуються в російську воєнну економіку і тим самим посилюють загрозу для України та решти Європи.

Заборонено імпортувати, купувати і передавати російську нафту та нафтопродукти до Норвегії, ЄС і третіх країн. Також заборонено надавати професійну допомогу, посередницькі послуги, фінансування або фінансову допомогу, пов’язані з торгівлею, посередництвом чи транспортуванням до третіх країн сирої нафти або нафтопродуктів, що походять з росії чи були експортовані з росії. Такі послуги однак дозволені для нафти або нафтопродуктів, придбаних за ціною, нижчою від цінової стелі, передбаченої у регулюванні. Цю цінову стелю для сирої нафти тепер знижено з 60 доларів США до 47,6 долара США.

З часу окупації Криму росією у 2014 році Норвегія разом з ЄС, США та іншими однодумцями виступає проти грубих порушень міжнародного права з боку росії. Захід, ухвалений сьогодні, є частиною 18-го пакета санкцій ЄС проти росії, до якого Норвегія політично приєдналася. Решта пакета буде запроваджена в норвезьке право найближчим часом.