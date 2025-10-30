Нова Зеландія приєдналася до боротьби з "тіньовим флотом" кремля

Таке рішення має позбавити москву фінансових ресурсів для продовження війни.

Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій, спрямований проти російської нафтової промисловості та так званого "тіньового флоту" суден, що допомагають росії обходити обмеження Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс під час зустрічі глав МЗС Північної Європи у Стокгольмі, повідомляє агенція Reuters.

За його словами, санкції запроваджені проти 65 російських суден, які беруть участь у нелегальних перевезеннях нафти, а також проти низки компаній з Білорусі, Ірану та Північної Кореї, що допомагають москві у переробці, транспортуванні чи фінансуванні нафтоторгівлі.

"Ці суб’єкти є частиною ширшої мережі, що підтримує торгівлю російською нафтою та підриває міжнародні зусилля з обмеження фінансування незаконної війни росії. Нова Зеландія діє рішуче, щоб притягнути москву до відповідальності та змусити її сісти за стіл переговорів", - наголосив Пітерс.

Його заява пролунала після повідомлень про те, що невелика страхова компанія Maritime Mutual, зареєстрована у Новій Зеландії, нібито допомагала у торгівлі іранською та російською нафтою на десятки мільярдів доларів, надаючи страхування суднам, які обходять санкції та заходять у порти.