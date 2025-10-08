Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Новий прем'єр Чехії не проти постачання зброї Україні, але без витрат з бюджету країни

08 жовтня 2025, 19:54
Новий прем'єр Чехії не проти постачання зброї Україні, але без витрат з бюджету країни
Фото: gettyimages.com
Раніше він обіцяв скасувати "снарядну ініціативу" чинного уряду, якщо його партія сформує новий уряд.

Лідер партії ANO і переможець парламентських виборів у Чехії Андрей Бабіш заявив, що не заперечує проти експорту чеської зброї в Україну, але за умови, що це не фінансуватиметься з державного бюджету.

Про це повідомляє агентство ČTK.

На пресконференції в середу Бабіш підтвердив, що його політична сила, у разі формування уряду, не підтримуватиме продовження фінансування так званої "снарядної ініціативи" - проєкту чинного уряду, який передбачає централізовані закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

"Якщо ми будемо в уряді, то скажемо чеським збройовим заводам: хочете експортувати зброю в Україну і не маємо нічого проти, але ми не виділятимемо на це жодної крони з бюджету", - заявив Бабіш.

За його словами, Чехія вже робить внесок у підтримку України через європейський бюджет і не має додаткових ресурсів для прямої військової допомоги:

"Ми платимо 60 мільярдів до бюджету ЄС, який допомагає Україні. У нас самих бракує коштів. Надалі допомога Україні має йти через Європейський Союз", - наголосив він.

Раніше Бабіш різко критикував "снарядну ініціативу", проте нещодавно пом’якшив риторику, запропонувавши передати реалізацію подібних проєктів у компетенцію НАТО.

У відповідь на ці заяви президент Чехії Петр Павел застеріг, що згортання чеської ініціативи з постачання боєприпасів Україні найбільше вдарить по міжнародному іміджу самої Чехії.

Нещодавня перемога Бабіша в Чехії загрожує зменшенням підтримки України з боку ЄС.

 

Чехіяпідтримка України

