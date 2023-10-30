NYT: Ізраїльські чиновники роками недооцінювали загрозу з боку Хамасу, а напередодні нападу – особливо критично

Переконання прем'єр-міністр Біньяміна Нетаньяху і вищих посадових осіб ізраїльської служби безпеки в тому, що Іран і Хезболла становлять найбільшу загрозу для Ізраїлю, відволікло увагу і ресурси від протидії Хамасу.

Ізраїльські військові припинили прослуховувати радіостанції Хамас рік тому, адже терористи вважалися регіональною загрозою для країни.

Про це повідомляє New York Times.

За даними видання, ізраїльські чиновники роками недооцінювали загрозу з боку Хамасу, а напередодні нападу - особливо критично. Офіційна оцінка ізраїльської військової розвідки та Ради національної безпеки з травня 2021 року полягала в тому, що Хамас не був зацікавлений в атаці з Гази, яка могла б викликати нищівну відповідь Ізраїлю. Натомість ізраїльська розвідка вважала, що Хамас намагався розпалити насильство проти ізраїльтян на Західному березі річки Йордан, який контролюється його суперником, Палестинською адміністрацією.

Переконання прем'єр-міністр Біньяміна Нетаньяху і вищих посадових осіб ізраїльської служби безпеки в тому, що Іран і Хезболла становлять найбільшу загрозу для Ізраїлю, відволікло увагу і ресурси від протидії Хамасу.

Зазначається, що військовий підрозділ сигнальної розвідки Unit 8200 припинив прослуховувати портативні радіостанції бойовиків Хамас у Газі рік тому, оскільки це вважалося "марною тратою зусиль".

До того ж, американські шпигунські агентства в останні роки практично припинили збір розвідувальної інформації про Хамас і його плани, вважаючи, що це угруповання є регіональною загрозою, яку контролює Ізраїль.

Тим часом бойовики Хамасу пройшли ретельну підготовку до нападу, залишаючись практично непоміченими протягом щонайменше року. Бойовики, розділені на різні підрозділи з конкретними цілями, володіли детальною інформацією про ізраїльські військові бази та розташування кібуців.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи Хамас неочікувано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювали Сектор Гази.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню.