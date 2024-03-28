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ПОЛІТИКА

NYT: Таджики в рф страшаться масової відправки на війну в Україну після теракту

28 березня 2024, 08:11
NYT: Таджики в рф страшаться масової відправки на війну в Україну після теракту
Стоп росія
Через те, що четверо затриманих підозрюваних у нападі в Підмосков’ї є вихідцями з Таджикистану, у рф посилилася антимігрантська риторика в Інтернеті.

У москві мігранти з Таджикистану намагаються не виходити з дому, бо через теракт у "Крокус Сіті Холі" побоюються депортації або масової відправки на війну проти України.

Про це повідомляє  The New York Times.

Через те, що четверо затриманих підозрюваних у нападі в Підмосков’ї є вихідцями з Таджикистану, у рф посилилася антимігрантська риторика в Інтернеті. Найактивніше ксенофобія почала розповсюджуватися у пабліках так званих воєнних блогерів, прихильників вторгнення рф в Україну, які переважно є ультраправими.

Як наслідок, Кремль задовольняє запити прихильників війни, обіцяючи більш жорсткі дії проти мігрантів, одночасно намагаючись запобігти спалаху міжетнічної напруженості в суспільстві.

Згідно з державною статистикою рф, майже мільйон громадян Таджикистану минулого року були зареєстровані в росії як трудові мігранти.

Менеджер харчового бізнесу в москві, де працюють таджики, сказала в коментарі NYT, що настрої нагадують 2000-ті роки, коли мусульмани з Кавказу зіткнулися з широко поширеною дискримінацією після терактів і війни в Чечні. Таджики в москві настільки налякані, що взагалі майже не виходять на вулицю, сказала вона.

Вони побоюються не тільки депортації, але й того, що їх можуть залучити до війни в Україні, сказав 25-річний Сайданвар, таджицький правозахисник, який нещодавно залишив москву.

"Таджики справді бояться, що російська влада почне масово відправляти їх на фронт воювати в якості помсти нашому таджицькому народу", - сказав він.

Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За останніми даними росіян, в результаті атаки загинуло 143 людини.

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