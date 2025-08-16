NYT: Угоди немає і жодних наслідків для путіна

Невдача президента Трампа в досягненні угоди щодо України лише зробила його теплий прийом російського лідера ще більш вражаючим.

Попри відсутність домовленостей щодо припинення війни в Україні, президент США Дональд Трамп надав російському лідеру Володимиру путіну теплий прийом, який, фактично легітимізував його статус і послабив міжнародний тиск на кремль.

Про це пише оглядач з питань національної безпеки The New York Times Девід Е. Сангер.

На думку автора, нездатність двох найбільших ядерних держав світу домовитися про припинення війни могла би стати приводом для глибокого розчарування. Водночас для українців та їхніх європейських союзників безрезультатність переговорів Трампа й путіна стала певним полегшенням, адже головним страхом залишалась можливість, що Трамп погодиться на територіальні поступки кремлю.

"Найбільше побоювання полягало в тому, що Трамп змусить президента України Володимира Зеленського зробити болісний вибір: або відмовитися від понад 20% території країни, або відкинути мирну угоду, яка виглядатиме як отруйний дарунок", - зазначає Сангер.

Хоча Зеленському, ймовірно, ще доведеться зробити цей вибір у майбутньому, Трамп залишив Аляску раніше, ніж планувалося, не досягнувши навіть мінімального результату - тимчасового перемир’я, яке дало б старт повноцінним переговорам. Сам Трамп пізніше визнав, що такий результат його не влаштовує.

У коментарі Fox News після зустрічі Трамп заявив, що тепер відповідальність за укладення угоди покладається на українського президента.

"Якщо й існувала якась основа для миру, ніхто про неї не говорив. І хоча Трамп формально не погодився на територіальні поступки, стиль його поведінки у спілкуванні з путіним, безумовно, занепокоїв Зеленського", _ зазначає кореспондент NYT.

Також викликала питання відсутність пресконференції або бодай коротких заяв для преси. Це нетипова поведінка для Трампа, який зазвичай охоче розповідає про результати своїх перемовин. Сангер припускає, що причиною цього могла бути відсутність реального змісту переговорів.

"Не пролунало жодного слова про вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Зникли й раніше встановлені самим Трампом дедлайни, зокрема той, що спливав минулого тижня, щодо укладення перемир’я. Посмішки, рукостискання та сама зустріч стали сигналом для путіна, що жодних "серйозних наслідків", про які раніше говорив Трамп, не буде", - пише NYT.

Журналіст додає, що, ймовірно, деякі деталі зустрічі ще будуть відомі пізніше, але вже зараз можна зробити висновок: путін отримав значний іміджевий виграш.

"Він виграв час, зняв розмови про санкції проти нафтового сектора і не зробив жодних поступок. Після чотиригодинної зустрічі на американській землі він вийшов не як ізольований автократ, а як миротворець, що веде переговори з лідером США", підсумовує Сангер.