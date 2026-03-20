20 березня 2026, 14:07
ОАЕ заявили про ліквідацію терористичної мережі, яку фінансували Хезболла та Іран
Повідомляють про арешти всі причетних.
Влада Об'єднаних Арабськмх Еміратів заявила, що ліквідувала "терористичну мережу", яка, за їхніми словами, фінансувалася та координувалася ліванським угрупованням Хезболла і його союзником – Іраном. 
 
Про це пише агенство Reuters із посиланням на держЗМІ ОАЕ.
 
За даними влади ОАЕ, мережа діяла під прикриттям фіктивної комерційної діяльності та займалася відмиванням грошей, фінансуванням тероризму і створенням загроз для національної безпеки, а також намагалася підірвати фінансову стабільність країни.
 
Міністерство закордонних справ Лівану "рішуче засудило" те, що назвало "терористичною змовою" проти ОАЕ, засудило можливу причетність "Хезболли" та запропонувало співпрацю для притягнення винних до відповідальності.
 
Ні "Хезболла", ні Іран одразу не прокоментували ситуацію. Раніше у Кувейті заявили про викриття групи, пов’язаної з "Хезболлою", яка нібито планувала дії для підриву національної безпеки. Там також було вилучено зброю, боєприпаси та дрони. "Хезболла" заперечила ці звинувачення, назвавши їх безпідставними.
 
З моменту початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого Тегеран здійснив масштабні ракетні та дронові атаки в регіоні Перської затоки. За словами представників ОАЕ, сотні ударів були спрямовані по їхній території, зокрема по нафтових об’єктах, портах і районах поблизу великих міст.

 

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
