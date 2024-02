Обіцяна Байденом "нищівна" реакція на смерть Навального значною мірою символічна – WSJ

Нові санкції США проти росії б'ють по її військовій машині, але вплинути на неї складно.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Адміністрація Байдена під тиском необхідності виконати обіцянку 2021 року про "руйнівні" наслідки, якщо головний критик Кремля Олексій Навальний помре в російській в'язниці, сьогодні випустила низку санкцій для покарання москви, які, за приватним визнанням американських чиновників, ймовірно, завдадуть досить обмеженого удару.

Останній крок, який також приурочений до другої річниці вторгнення росії в Україну 24 лютого, додає до санкційних списків США майже 600 об'єктів, націлених на великі фінансові установи, урядовців, керівників підприємств, судноплавні компанії і виробників.

Нові санкції Вашингтону торкнуться російської компанії "Національна система платіжних карток" (НСПК) – оператора платіжної системи "Мір".

Також в санкційний список потрапили завод-виробник автомобілів преміум-класу Aurus у Єлабузі і наукової організації НАМІ, який займається розвитком автомобільної промисловості. Під обмеження потрапили девелоперські та будівельні компанії "ПІК", "Сибірської вугільної енергетичної компанії", гірничодобувної "Мечел" та металургійної ТМК.

Крім того, санкції торкнуться вісім компаній з Китаю: Bion Group Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi, Dennex Enterprises Limited, Exeya Co, Kaili Industrial H.K. Limited, Most Development Limited, Shenzhen Speed Industrial Materials Co, Sigma Technology Limited и United Electronics Group Company Limited.

Є у списку і індійська компанія Crynofist Aviation, що займається дистрибуцією авіаційних запасних частин, а також велика кількість компаній з Туреччини – всього їх 16 та чотири компанії з ОАЕ.

Загалом нові американські експортні обмеження торкнулись 93 іноземних компаній, у тому числі 63 російських.