Обійти санкції: Як західні компанії сприяють російському військовому комплексу

Вони продають російським оборонним підприємствам верстати та компоненти.

Незважаючи на санкції, західні компанії продовжують співпрацювати з рф і допомагають їй будувати танки.

Про це повідомляє The Insider.

"Уралвагонзавод" - це найбільший в росії виробник бронетанкового озброєння та техніки. Головний танк, який сходить із їхнього конвеєра - Т-90М "Прорив". На ньому встановлений приціл "Сосна-У", який виробляє "Вологодський оптико-механічний завод" (ВОМЗ, який входить у холдинг держкорпорації "Ростех").

Із посиланням на дані держзакупівель видання стверджує, що постачальником токарних верстатів для ВОМЗ є компанія "Фінвал", яка отримує запчастини до низ від італійської фірми M.T.S.R.L.

Ще одним постачальником цієї продукції для ВОМЗ, за даними ЗМІ, є "Пуморі-північний захід". У січні цього року компанія купила дробоструминну установку в Norblast SRL, з Болоньї. Це італійське підприємство також є постачальником для російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Також "Пуморі-північний захід" під час війни закуповує фрезерні верстати для обробки металу у Devco S.R.L. (Мілан).

Естонія

Стверджується, що балтійські фірми часто надають логістичні та транспортні послуги, постачаючи російським оборонним підрядникам продукцію європейських виробників. Так, Gold Solution OU та Leolart возять із Таллінна італійські товари для "Пуморі-північний захід", а Alekon OU надає складські послуги.

Німеччина

Зазначається, що партнером російських оборонних постачальників є німецька компанія WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH. Вона постачає деталі для токарних верстатів таким фірмам, як "Уніматик", "ТД СМС" та "ОТС-Технології", а ті продають їх "Уралвагонзаводу" та "Заводу № 9", який виробляє стволи для танків Т-72, Т-90 та "Армата".

Південна Корея

Видання стверджує, що постачає верстати для шліфування лінз, полірувальний порошок та інші товари для рязанської "НПК Макрооптика" (один із провідних російських виробників оптико-механічних систем для авіаційної та військової техніки) сеульська Mabuchi Korea Corporation.

США

Як пишуть розслідувачі, ще одним постачальник "Макрооптики" - американська фірма Universal Photonics. Вона забезпечує російську компанію оксидом алюмінію та полірувальними порошками, необхідними для виробництва танкових прицілів.

Фінляндія

Повідомляється, що фінська компанія Meconet OY під час війни постачала мідну стрічку та частини напівпровідникових приладів для "ТД Протон-Електротекс" з рф. Ця компанія афілійована з "Протоном", який, крім панрядів у ВОМЗ, працює на "Ростех", "Алмаз-Антей" та "Тактичне ракетне озброєння".

Японія

Японські фірми, Japan Industrial Trading та Kaga Electronics, за результатами розслідування ЗМІ, надають свої вироби (щільні гумові ущільнювачі, катодна фольга, готовий електроліт для виготовлення електролітичних конденсаторів) компанії "Елеконд" в Удмуртії.

Вона є ключовим гравцем в оборонно-промисловому комплексі рф, спеціалізуючись на розробці та виробництві конденсаторів. Серед її партнерів виділяється "Вологодський оптико-механічний завод".

Американське видання New York Times на прикладі кількох російських технологічних і торгових компаній демонструє, як росіянам вдається обходити санкції та заборони на постачання до рф технологічних товарів, зокрема чіпів.