Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Обійти санкції: Як західні компанії сприяють російському військовому комплексу

21 грудня 2023, 11:52
Обійти санкції: Як західні компанії сприяють російському військовому комплексу
Вони продають російським оборонним підприємствам верстати та компоненти.

Незважаючи на санкції, західні компанії продовжують співпрацювати з рф і допомагають їй будувати танки. 

Про це повідомляє The Insider.

"Уралвагонзавод" - це найбільший в росії виробник бронетанкового озброєння та техніки. Головний танк, який сходить із їхнього конвеєра - Т-90М "Прорив". На ньому встановлений приціл "Сосна-У", який виробляє "Вологодський оптико-механічний завод" (ВОМЗ, який входить у холдинг держкорпорації "Ростех").

Із посиланням на дані держзакупівель видання стверджує, що постачальником токарних верстатів для ВОМЗ є компанія "Фінвал", яка отримує запчастини до низ від італійської фірми M.T.S.R.L.

Ще одним постачальником цієї продукції для ВОМЗ, за даними ЗМІ, є "Пуморі-північний захід". У січні цього року компанія купила дробоструминну установку в Norblast SRL, з Болоньї. Це італійське підприємство також є постачальником для російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Також "Пуморі-північний захід" під час війни закуповує фрезерні верстати для обробки металу у Devco S.R.L. (Мілан).

Естонія

Стверджується, що балтійські фірми часто надають логістичні та транспортні послуги, постачаючи російським оборонним підрядникам продукцію європейських виробників. Так, Gold Solution OU та Leolart возять із Таллінна італійські товари для "Пуморі-північний захід", а Alekon OU надає складські послуги.

Німеччина

Зазначається, що партнером російських оборонних постачальників є німецька компанія WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH. Вона постачає деталі для токарних верстатів таким фірмам, як "Уніматик", "ТД СМС" та "ОТС-Технології", а ті продають їх "Уралвагонзаводу" та "Заводу № 9", який виробляє стволи для танків Т-72, Т-90 та "Армата".

Південна Корея

Видання стверджує, що постачає верстати для шліфування лінз, полірувальний порошок та інші товари для рязанської "НПК Макрооптика" (один із провідних російських виробників оптико-механічних систем для авіаційної та військової техніки) сеульська Mabuchi Korea Corporation.

США

Як пишуть розслідувачі, ще одним постачальник "Макрооптики" - американська фірма Universal Photonics. Вона забезпечує російську компанію оксидом алюмінію та полірувальними порошками, необхідними для виробництва танкових прицілів.

Фінляндія

Повідомляється, що фінська компанія Meconet OY під час війни постачала мідну стрічку та частини напівпровідникових приладів для "ТД Протон-Електротекс" з рф. Ця компанія афілійована з "Протоном", який, крім панрядів у ВОМЗ, працює на "Ростех", "Алмаз-Антей" та "Тактичне ракетне озброєння".

Японія

Японські фірми, Japan Industrial Trading та Kaga Electronics, за результатами розслідування ЗМІ, надають свої вироби (щільні гумові ущільнювачі, катодна фольга, готовий електроліт для виготовлення електролітичних конденсаторів) компанії "Елеконд" в Удмуртії.

Вона є ключовим гравцем в оборонно-промисловому комплексі рф, спеціалізуючись на розробці та виробництві конденсаторів. Серед її партнерів виділяється "Вологодський оптико-механічний завод".

Американське видання New York Times на прикладі кількох російських технологічних і торгових компаній демонструє, як росіянам вдається обходити санкції та заборони на постачання до рф технологічних товарів, зокрема чіпів. 

танкисанкціі проти росіївійна в УкраїніЗахідні компанії

Останні матеріали

Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 23:39
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Бізнес & Фінанси
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 16:50
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Політика
Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 09:03
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Політика
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 14:19
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 07:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється