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ПОЛІТИКА

Обмеження США на використання своєї зброї по рф сприяють руйнуванню Харкова – The Times

27 травня 2024, 15:41
Обмеження США на використання своєї зброї по рф сприяють руйнуванню Харкова – The Times
Фото: РБК-Україна
Відмова Україні в можливості завдати удар по джерелу нападу на Харків ставить під сумнів приховану мету американської політики.

Джо Байден, наполягаючи на тому, що він зробить "все можливе" для підтримки України дати відсіч армії путіна, послідовно відмовлявся дозволити Києву використовувати американську зброю на російській території. Ця політика зараз виявляється смертельною для українців. російські війська атакують Харків.

Проте Україна все ще не може використовувати американські системи озброєнь для атаки на склади й бази росії, зазначає Домінік Лоусон, який пише колонки для The Sunday Times і Daily Mail.

За допомогою використання безпілотників Україна знищила приблизно 15% російських нафтопереробних і нафтосховищ, що, можливо, дозволило їй досягти певного ефекту. Але це також зробило Байдена незадоволеним.

Адміністрація  США тиснула на Київ, щоб він утримався від цих операцій, а міністр оборони Ллойд Остін попередив Україну, що "ці атаки можуть мати зворотний ефект з погляду глобальної енергетичної ситуації". Зважаючи на те, що США під час Другої світової війни вважали націленість на нафтові об'єкти нацистського загарбника фундаментальною стратегічною метою, це може здатися шокуючим.

"Але, схоже, Байдена лякає інше — перспектива того, що росія фактично "програє" свою війну за підкорення України. І це на тій підставі, що така поразка так чи інакше призведе не просто до падіння путіна, а до розпаду російської федерації з непередбачуваними наслідками", — йдеться у повідомленні.

Перш за все, відмова Україні в можливості завдати удар по джерелу нападу на Харків — і по українській інфраструктурі в цілому — ставить під сумнів навіть приховану мету американської політики, яка полягає в тому, що між москвою і Києвом має бути досягнута певна мирна угода шляхом переговорів. Адже путін не лише не зацікавлений у будь-якому врегулюванні, яке залишає Україну повністю суверенною: єдине, що може спонукати його до переговорів — це думка про те, що він може зазнати військової поразки або, принаймні, не зможе досягти бажаного за допомогою терору і бомбардувань.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн-партнерів із закликом дозволити Україні наносити удари по військовим цілям на території російської федерації за допомогою західної зброї.

СШАзброяДжо Байденросія-агресор

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