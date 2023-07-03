Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Обсяг експорту вугілля з Австралії зростатиме через попит в Азії – Bloomberg

03 липня 2023, 10:02
Обсяг експорту вугілля з Австралії зростатиме через попит в Азії – Bloomberg
Фото: Reuters
Китайський імпорт австралійського вугілля також почав зростати після того, як цього року зняли неофіційну заборону.

Експорт австралійського вугілля, що використовується для виробництва електроенергії та сталі, зростатиме принаймні до 2025 року, через зростаючий попит на найбрудніше викопне паливо в Індії та Південно-Східній Азії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на новий звіт Канберри.

Китайський імпорт австралійського вугілля також почав зростати після того, як цього року зняли неофіційну заборону.

Австралія - другий за величиною експортер вугілля у світі - довгий час вважається відсталою у питаннях клімату. Лейбористський уряд під керівництвом прем'єр-міністра Ентоні Албанезе спробував перейменувати країну на "наддержаву", яка займається видобутком найважливіших корисних копалин та екологічно чистою енергією, але при цьому продовжує підтримувати зростання вугільного та газового секторів.

Експорт енергетичного вугілля, яке є однією з найбільших причин зміни клімату, зросте на 7,3% цього року. Постачання металургійного вугілля зросте на 2,6%. Проте прогнозується, що вартість цього експорту різко знизиться через падіння цін на вугілля.

Зарубіжні продажі зрідженого природного газу, що менш забруднює довкілля, і яке є третім за величиною експортом Австралії, мають впасти до червня 2024 року.

Експорт товарів, що використовуються в процесі переходу до зеленої енергетики, включаючи літій, мідь та нікель, отримає найбільше відсоткове зростання – експорт літію збільшиться на 20-30% у кожному з наступних трьох фінансових років. Тим не менш, ці товари, як і раніше, приноситимуть мізерний дохід порівняно залізною рудою, вугіллям та СПГ.

Очікується, що постачання залізняку - найбільшого експортного товару Австралії - неухильно зростатиме протягом наступних трьох років, оскільки BHP Group Ltd. та Rio Tinto Group нарощують виробництво на своїх гігантських шахтах у Західній Австралії.

Загалом, у 2022-23 фінансовому році, який завершився у п'ятницю, експорт енергоносіїв та мінералів приніс Австралії близько $305 млрд – рекордно високий показник – у зв'язку з бумом цін на сировинні товари, спричиненим вторгненням росії в Україну. Ця цифра різко знизиться у наступні роки, йдеться у доповіді.

експортАвстраліяАзіявугілля

Останні матеріали

росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Cуспільство
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Переклад iPress – 03 липня 2023, 14:46
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Політика
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Переклад iPress – 03 липня 2023, 11:03
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Політика
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Переклад iPress – 03 липня 2023, 09:35
Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється