Обсяг експорту вугілля з Австралії зростатиме через попит в Азії – Bloomberg

Китайський імпорт австралійського вугілля також почав зростати після того, як цього року зняли неофіційну заборону.

Експорт австралійського вугілля, що використовується для виробництва електроенергії та сталі, зростатиме принаймні до 2025 року, через зростаючий попит на найбрудніше викопне паливо в Індії та Південно-Східній Азії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на новий звіт Канберри.

Китайський імпорт австралійського вугілля також почав зростати після того, як цього року зняли неофіційну заборону.

Австралія - другий за величиною експортер вугілля у світі - довгий час вважається відсталою у питаннях клімату. Лейбористський уряд під керівництвом прем'єр-міністра Ентоні Албанезе спробував перейменувати країну на "наддержаву", яка займається видобутком найважливіших корисних копалин та екологічно чистою енергією, але при цьому продовжує підтримувати зростання вугільного та газового секторів.

Експорт енергетичного вугілля, яке є однією з найбільших причин зміни клімату, зросте на 7,3% цього року. Постачання металургійного вугілля зросте на 2,6%. Проте прогнозується, що вартість цього експорту різко знизиться через падіння цін на вугілля.

Зарубіжні продажі зрідженого природного газу, що менш забруднює довкілля, і яке є третім за величиною експортом Австралії, мають впасти до червня 2024 року.

Експорт товарів, що використовуються в процесі переходу до зеленої енергетики, включаючи літій, мідь та нікель, отримає найбільше відсоткове зростання – експорт літію збільшиться на 20-30% у кожному з наступних трьох фінансових років. Тим не менш, ці товари, як і раніше, приноситимуть мізерний дохід порівняно залізною рудою, вугіллям та СПГ.

Очікується, що постачання залізняку - найбільшого експортного товару Австралії - неухильно зростатиме протягом наступних трьох років, оскільки BHP Group Ltd. та Rio Tinto Group нарощують виробництво на своїх гігантських шахтах у Західній Австралії.

Загалом, у 2022-23 фінансовому році, який завершився у п'ятницю, експорт енергоносіїв та мінералів приніс Австралії близько $305 млрд – рекордно високий показник – у зв'язку з бумом цін на сировинні товари, спричиненим вторгненням росії в Україну. Ця цифра різко знизиться у наступні роки, йдеться у доповіді.