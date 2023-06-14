Очільник Пентагону вирушив на зустріч "Рамштайн" до Німеччини
Глава Пентагону Ллойд Остін вирушив до Європи для проведення зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.
Про це повідомила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.
"Сьогодні міністр Остін відправився до Німеччини. Він і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Міллі проведуть зустріч контактної групи з оборони України 15 червня", - заявила Сінгх.
За її словами, нарада відбудеться за фактичної присутності представників країн, які зазвичай беруть участь у зустрічах формату "Рамштайн".
Заступник спікера Пентагону також повідомила, що після "Рамштайну" Остін разом із колегами з країн НАТО візьме участь у міністерській зустрічі Північноатлантичного альянсу у Брюсселі. Очікується, що питання протидії України та союзників вторгненню рф стане одним із головних під час наради.
На засіданнях Контактної групи з оборони України міністри оборони різних держав обговорюють допомогу нашій країні для боротьби проти російської агресії. Зазначимо, що 13-те засідання "Рамштайну" відбудеться 15 червня.