Очільник Пентагону вирушив на зустріч "Рамштайн" до Німеччини

Міністр оборони США також візьме участь у зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі.

Глава Пентагону Ллойд Остін вирушив до Європи для проведення зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.



Про це повідомила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

"Сьогодні міністр Остін відправився до Німеччини. Він і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Міллі проведуть зустріч контактної групи з оборони України 15 червня", - заявила Сінгх.

За її словами, нарада відбудеться за фактичної присутності представників країн, які зазвичай беруть участь у зустрічах формату "Рамштайн".

Заступник спікера Пентагону також повідомила, що після "Рамштайну" Остін разом із колегами з країн НАТО візьме участь у міністерській зустрічі Північноатлантичного альянсу у Брюсселі. Очікується, що питання протидії України та союзників вторгненню рф стане одним із головних під час наради.

На засіданнях Контактної групи з оборони України міністри оборони різних держав обговорюють допомогу нашій країні для боротьби проти російської агресії. Зазначимо, що 13-те засідання "Рамштайну" відбудеться 15 червня.