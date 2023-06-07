Офіс Генпрокурора передав Міжнародному кримінальному суду інформацію про підрив Каховської ГЕС
Україна передала до Міжнародного кримінального суду всю необхідну інформацію щодо підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram.
Як зазначають у відомстві, генпрокурор Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного карного суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС окупантами.
"Також Генпрокурор підписав та направив документ, у якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС всю необхідну інформацію", - йдеться у повідомленні ОГП.
Костін наголосив, що Україна готова співпрацювати з МКС та надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори, для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС.