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Офіс Генпрокурора передав Міжнародному кримінальному суду інформацію про підрив Каховської ГЕС

07 червня 2023, 19:55
Офіс Генпрокурора передав Міжнародному кримінальному суду інформацію про підрив Каховської ГЕС
Фото: УНН
Україна готова співпрацювати з МКС та надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори.

Україна передала до Міжнародного кримінального суду всю необхідну інформацію щодо підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram.

Як зазначають у відомстві, генпрокурор Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного карного суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС окупантами.

"Також Генпрокурор підписав та направив документ, у якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС всю необхідну інформацію", - йдеться у повідомленні ОГП.

Костін наголосив, що Україна готова співпрацювати з МКС та надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори, для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС.

Каховська ГЕСдоказивійна в Україніросія окупантигенеральна прокуратура

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