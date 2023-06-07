Офіс Генпрокурора передав Міжнародному кримінальному суду інформацію про підрив Каховської ГЕС

Україна готова співпрацювати з МКС та надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори.

Україна передала до Міжнародного кримінального суду всю необхідну інформацію щодо підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.



Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram.

Як зазначають у відомстві, генпрокурор Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного карного суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС окупантами.



"Також Генпрокурор підписав та направив документ, у якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС всю необхідну інформацію", - йдеться у повідомленні ОГП.

Костін наголосив, що Україна готова співпрацювати з МКС та надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори, для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС.