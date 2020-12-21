Офісній нерухомості знадобиться щонайменше рік для повного відновлення - НБУ

Точнює, що у 2020-2021 роках пропозиція сумарно поповниться майже на 8% за рахунок нових площ

Офісна нерухомість постраждала від пандемії сильніше всіх інших секторів цього ринку, що призвело до падіння ставок до 10% лише за підсумками першого півріччя, і баланс попиту та пропозиції найближчим часом погіршуватиметься, зазначив Нацбанк України у звіті про фінансову стабільність.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на НБУ.

"Ставки змушує падати і зростання вакантності, що надалі лише підігріватиметься пропозицією нових офісних площ... Навіть після повернення до звичайного режиму роботи для повного відновлення цього сектору знадобиться щонайменше рік", - зазначено в оприлюдненому в понеділок звіті.

НБУ уточнює, що у 2020-2021 роках пропозиція сумарно поповниться майже на 8% за рахунок нових площ.

Щодо ринку торгової нерухомості Нацбанк зазначив, що йому загалом вдалося вистояти, чому сприяли зростання доходів і гнучкість карантину, але сильно постраждав сегмент розваг.

"Насамперед через сегмент розваг вакантність на ринку зросла на 5,4 п. п. рік до року. Ставки на площі знизилися, тоді як змінна частка, що залежить від товарообігу, в загальних рентних платежах зросла", - зазначено у звіті.

Згідно з ним, комерційна нерухомість поки що не є джерелом ризиків для стабільності банківської системи, оскільки частка компаній сектору в кредитному портфелі банків є несуттєвою і становить приблизно 2,1%.

"Однак нові ризики сегмента спонукають банки консервативно оцінювати проекти з будівництва та купівлі комерційної нерухомості", - наголосив Нацбанк.

Аналізуючи первинний ринок нерухомості, НБУ зазначив, що він залишається неврегульованим і непрозорим, що створює ризики і для приватних інвесторів, і для банків-кредиторів. Зокрема, у 2020 році кількість ошуканих інвесторів зросла більше ніж на 12 тис. через "Аркаду" додатково до майже 30 тис. постраждалих "Укогруп" та "Укрбуду".

"В останні місяці з'явилося декілька законопроектів, направлених на врегулювання ринку та вдосконалення механізму фінансування будівництва житла, однак помітного прогресу в цьому напрямі немає", - констатується у звіті.

Нацбанк також зазначає, що ігнорування реформи ДАБІ є глобальною проблемою для всього ринку нерухомості: за рік із моменту її анонсування вона досі перебуває на початковому етапі, без визначення цільового формату системи контролю в будівництві.

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