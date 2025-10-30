Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові

Війська рф напередодні, 29 жовтня, вдарили по телевежі в центрі Чернігова. Споруда зазнала пошкоджень.

Місцева влада наголосила, що для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та убезпечення містян найближчим часом триватимуть роботи зі стабілізації конструкції.

Чернігівців закликали не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

Ще напередодні міськрада оголосила , що окупанти атакували обʼєкт критичної інфраструктури в центрі міста. Однак тоді не повідомляли, що йдеться саме про телевежу.

Також постраждали адміністративна будівля й житловий будинок, там вибило або пошкодило вікна та балконні конструкції.