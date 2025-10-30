Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові

30 жовтня 2025, 18:11
Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові
Скриншот з відео
Містян просять туди не підходити.
Війська рф напередодні, 29 жовтня, вдарили по телевежі в центрі Чернігова. Споруда зазнала пошкоджень.
 
Про це повідомила Чернігівська міська рада.
 
Місцева влада наголосила, що для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та убезпечення містян найближчим часом триватимуть роботи зі стабілізації конструкції.
 
Чернігівців закликали не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.
 
Ще напередодні міськрада оголосила, що окупанти атакували обʼєкт критичної інфраструктури в центрі міста. Однак тоді не повідомляли, що йдеться саме про телевежу. 
 
Також постраждали адміністративна будівля й житловий будинок, там вибило або пошкодило вікна та балконні конструкції. 

 

війна в Україніросія окупанти

