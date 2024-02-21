ООН призупинила поставки продовольчої допомоги на північ Гази через порушення громадського порядку

Раніше в організації заявляли, що ситуація в регіоні катастрофічна, недоїдають діти.

Всесвітня продовольча програма ООН оголосила про призупинення поставок продовольчої допомоги на північ Гази. Це сталося після інцидентів 18 і 19 лютого, коли організація заявила, що конвої не змогли доставити допомогу, як планувалося, в основному через порушення громадського порядку. В заяві йшлося, що вантажівку пограбували, а водія побили.

Як пише The Guardian, в ООН повідомили, що в період з 1 січня по 15 лютого було заплановано 77 місій для доставки допомоги на північ сектора Газа. З цих місій, за словами організації, "12 було проведено за сприяння ізраїльської влади, три були частково реалізовані, 14 зазнали перешкод, 39 було відмовлено в доступі, а дев’ять були відкладені".

Пауза в доставці допомоги була оголошена після того, як у звіті ООН було заявлено, що кожна шоста дитина у віці до двох років у північній частині Гази страждає від "гострого недоїдання".