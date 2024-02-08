ООН розслідує 58 кібератак з боку Північної Кореї на суму $3 млрд

Експерти ООН розслідують порушення санкцій.

Спостерігачі ООН за дотриманням санкцій розслідують десятки ймовірних кібератак хакерів Північної Кореї, які могли принести КНДР три мільярди доларів для розвитку програми ядерної зброї.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на витяги з неопублікованого звіту ООН.

"КНДР продовжує порушувати санкції Ради Безпеки", - повідомила комітету Радбезу ООН група незалежних спостерігачів за санкціями, додавши, що Північна Корея продовжувала розробляти ядерну зброю і виробляти ядерні матеріали, хоча останнє відоме ядерне випробування відбулося у 2017 році

Також вони нагадали, що Пхеньян продовжував запуски балістичних ракет, вивів на орбіту супутник і додав до свого арсеналу "тактичний атомний ударний підводний човен".

Радбез ООН вже давно заборонив Північній Кореї проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет. З 2006 року на КНДР поширюються санкції ООН, які Рада Безпеки неодноразово посилювала, намагаючись припинити фінансування розробки зброї масового знищення.

"Група розслідує 58 підозрюваних кібератак КНДР на компанії, пов'язані з криптовалютою, в період з 2017 по 2023 рік на суму близько трьох мільярдів доларів, які, як повідомляється, допомагають фінансувати розробку КНДР зброї масового знищення", - йдеться у звіті.

Раніше Пхеньян заперечував звинувачення у кібератаках.

За словами дипломатів, доповідь ООН має бути оприлюднена наприкінці цього або на початку наступного місяця.

Північнокорейські хакерські групи, підпорядковані головному органу зовнішньої розвідки Пхеньяна продовжують здійснювати велику кількість кібератак.

"Тенденції включають націленість КНДР на оборонні компанії та ланцюги поставок, а також дедалі ширший обмін інфраструктурою та інструментами", - зазначають спостерігачі, які двічі на рік звітують перед Радою Безпеки ООН.

Будь-які подальші дії Радбезу ООН проти Північної Кореї малоймовірні, оскільки це питання вже кілька років перебуває в глухому куті. Натомість члени Ради Безпеки Китай і Росія хочуть послаблення санкцій, щоб переконати Пхеньян повернутися до переговорів про денуклеаризацію.

Тим часом Москва і Пхеньян поглиблюють військову співпрацю, що суперечить санкціям ООН. США звинуватили Північну Корею у постачанні зброї Росії для війни проти України.

"Група розслідує повідомлення держав-членів про постачання КНДР звичайних озброєнь і боєприпасів всупереч санкціям", - йдеться у звіті.

"Група дослідила повідомлення про низку громадян КНДР, які працюють за кордоном, отримуючи дохід всупереч санкціям, у тому числі в інформаційних технологіях, ресторанному та будівельному секторах", - зазначають спостерігачі.

Вони також заявили, що Північна Корея продовжує отримувати доступ до міжнародної фінансової системи і брати участь у незаконних фінансових операціях, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН.