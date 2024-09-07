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ОП і місія МВФ обговорили ключові реформи в Україні для перегляду програми фінансування

07 вересня 2024, 15:53
ОП і місія МВФ обговорили ключові реформи в Україні для перегляду програми фінансування
Партнери виступають за створення Вищого спеціалізованого суду.
Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з представниками місії Міжнародного валютного фонду. Говорили про ключові реформи, необхідні для п’ятого перегляду програми фінансування EFF.
 
Про це йдеться на сайті глави держави.
 
Йшлося, зокрема, про створення Вищого спеціалізованого суду для розгляду публічно-правових спорів проти національних державних органів, а також продовженню мандата Громадської ради міжнародних експертів для успішного завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.
 
Мудра запевнила представників місії, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд.Кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом.
 
Також на зустрічі йшлося про посилення незалежності та ефективності Рахункової палати для контролю за використанням коштів держбюджету.
МВФОфіс Президентавійна в Україніросія окупанти

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