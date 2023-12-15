Орбан погодиться розблокувати €50 млрд Україні, якщо Будапешт отримає "заморожені" кошти – Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати виділення Євросоюзом €50 млрд Україні, якщо Будапешт отримає усі "заморожені" Єврокомісією кошти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Це є чудовою можливість для Угорщини чітко дати зрозуміти, що вона повинна отримати все, що їй належить", - сказав Орбан під час щотижневого радіоінтерв'ю з Брюсселя.

За його словами, коли лідери Євросоюзу знову зустрінуться на початку наступного року, щоб розглянути пакет на €50 млрд для України, Угорщина спочатку "переконається в тому, що вона отримає всі власні кошти".

Цього тижня Європейська комісія погодилася виділити Угорщині третину з приблизно €30 млрд, які раніше були заморожені через проблеми верховенства права після того, як Будапешт схвалив зміни, пов’язані з судовою системою, зміцнюючи незалежність судів.

Крім того, економіст ING Bank в Будапешті Пітер Віровац сказав, що знадобиться ще близько двох місяців, щоб гроші від Європейської комісії почали надходити на рахунки уряду Угорщини.

Орбан додав, що хоча Угорщина утрималася від голосування щодо початку переговорів про членство України в ЄС, він все ще виступає проти цього рішення і готовий накласти вето на вступ України в блок на більш пізньому етапі.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення бюджетного рішення Євросоюзу, яке включає програму допомоги Україні.