Орбан вважає, що для припинення війни в Україні потрібна угода між США і РФ

Як після Другої світової війни, знову доводиться чекати на безпекову угоду від російсько-американських домовленостей

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що поки немає прямих російсько-американських переговорів, шансів на припинення війни в Україні мало.

Про це він заявив у інтерв’ю державному радіо в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Орбан знову повторив, що стратегія Заходу щодо війни в Україні провалилась. За його словами, санкції проти росіян і поставки зброї Заходу не працюють, тому потрібно проводити переговори.

"Мир має бути досягнутий, мирні переговори повинні бути проведені", - цитує Орбана Magyar Nemzet.

Орбан заявив, що тут ключову роль мають американці, які, за його словами, фінансують війну.

"Як після Другої світової війни, знову доводиться чекати на безпекову угоду від російсько-американських домовленостей", – зазначив угорський прем’єр.

Орбан зазначив, що США наразі підтримали Україну 50 мільярдами доларів, і він не знає, хто надасть таку суму українцям у найближчі пів року, але впевнений, що "Європа не має стільки грошей".

"Поки США вірять, що ця військова стратегія може призвести до результатів, змін не буде", - сказав угорський прем'єр. Він також зазначив, що цьогорічні проміжні вибори в США можуть змінити сприйняття російсько-української війни. Нагадаємо, рніше Орбан заявляв, що, на його думку, до війни би не дійшло, якби у вирішальні місяці президентом США був Дональд Трамп

Орбан підкреслив: якщо стратегія Заходу і зокрема Брюсселя щодо війни в Україні не зміниться, то "з жовтня ми повинні очікувати воєнну економіку". Люди стикаються зі зниженням споживання та зростанням цін, останнє, за словами прем'єр-міністра, є "передпокоєм воєнної економіки".