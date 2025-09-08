Орбан виступив із провокаційною заявою про поділ України

Угорський прем’єр розкритикував ЄС і закликає США "займатися власними ресурсами".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "доля України вирішена", а країну хочуть розділити на три зони – російську, західну та демілітаризовану. Із такою заявою він виступив на заїзді партії "Фідес" 7 вересня, пишуть угорські медіа.

"Прем'єр-міністр наголосив: доля України, здається, вирішена, поділ країни вже розпочався. - російська зона вже існує, сьогодні дебати точаться лише про те, скільки країн вона має включати. За словами Віктора Орбана, Україну поділяють на три частини: російську зону, демілітаризовану територію та західну зону", - пише Magyar Nemzet.

"До війни Україна мала важливе становище, вона існувала як буферна держава: 50 відсотків належало росіянам, 50 відсотків – Заходу. В результаті війни це розвалилося. Сьогодні європейці елегантно говорять про гарантії безпеки, що, своєю чергою, означає розділ України. Перший крок було зроблено, бо Захід визнав, що існує російська зона. Перший крок було зроблено: вони сказали, що Крим належить росіянам. Предметом дискусії є те, наскільки далеко від кордону російської зони має бути створена демілітаризована зона. Далі буде третя, західна зона, про межі якої ми поки що нічого не знаємо", - цитує Орбана у свою чергу 24.hu.

Він додав, що членство України в Євросоюзі "втягне ЄС у війну".

"Україна ніколи не вирішить, чи перебуває вона у стані війни з росією. ЄС не має грошей, щоб відновити власну конкурентоспроможність, і він хоче віддати Україні те небагато, що має. Що з цього випливає? ЄС залишиться другорядним гравцем у світовій політиці", - сказав угорський прем’єр та побіткався, що представники радикальних рухів у Європі, як от Ле Пен у Франції чи AfD у Німеччині, поступово втрачають можливість участі у виборах.

За словами Орбана, мета України – "зберегти потік військових грошей та уникнути банкрутства", а мета ЄС – зберегти воєнну ситуацію та стримувати США. На його думку ЄС має вести переговори з росією, а не зі Сполученими Штатами, щодо заходів безпеки.

"ЄС — кульгава качка, поки триває війна. Однак, якщо ви перебуваєте у владі безпеки, ви не можете вести автономні економічні переговори. Європа не повинна стукати до Вашингтона, а повинна звертатися до росії. Важливо, щоб між Україною та Європейським Союзом була стратегічна співпраця, ми не налаштовані проти України. Крах України поруч із нами — це величезна небезпека. Членство в ЄС не є варіантом. Поки триває війна, ми не можемо відкритися для Індії та Китаю. Продовження війни — це програшна стратегія", - сказав він.

Також Орбан заявив, що "США потрібно повернутися додому та займатися власними ресурсами".

"Частина американської стратегії полягає в тому, що експорт демократії закінчився, вони не хочуть нікого навчати. У кожного своя демократія, нехай роблять, що хочуть. Вони не уявляють собі світ як такий, де є міжнародні правила, а як такий, де є держави, можливості великих держав. Ось куди повернувся світ", - додав він.

Орбан прогнозував поразку США на геополітичному рівні в разі збереження власної торгівельної політики

"Вони також зіткнулися з тим фактом, що Росія виграла війну. Без відправлення військ перемога росії неминуча, але війська не відправляються. Росію не можна відокремити від Китаю в найближчі роки", - додав він.