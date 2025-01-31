Орбан знову погрожує накласти вето на санкції проти кремля через транзит газу – Bloomberg

За його словами, Будапешт отримав гарантії від Єврокомісії щодо відновлення транзиту.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження санкцій Євросоюзу проти росії через півроку в разі, якщо транзит газу рф через територію України не буде відновлений до того часу.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Глава угорського уряду в інтерв’ю місцевому радіо сказав, що цього тижня офіційний Будапешт отримав гарантії від Європейської Комісії щодо відновлення транзиту російського газу через Україну.

Це заставило угорський уряд відступити від своєї позиції ветувати продовження санкцій проти москви, які вимагають згоди всіх 27 країн-членів блоку.

"Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й скасуємо їх", - заявив Орбан.

Днями міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти рф.

Однак продовження санкцій було під загрозою через позицію Угорщини, чий прем'єр-міністр Віктор Орбан хотів спочатку дочекатися інавгурації нового президента США, аби дізнатися ставлення до антиросійських обмежувальних заходів.