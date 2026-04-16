Папа Римський розкритикував світові витрати на зброю після нападок Трампа

16 квітня 2026, 17:05
Понтифік наголосив, що світ опинився на межі розорення через дії "жменьки тиранів".

Папа Римський Лев XIV виступив із різкою заявою на адресу світових лідерів, які вкладають колосальні ресурси в озброєння та війни.

Про це повідомляє Sky News.

У своєму зверненні понтифік висловив обурення масштабами фінансування збройних конфліктів. За словами Лева XIV, замість розв'язання глобальних проблем, лідери держав обирають шлях ескалації.
 
"Володарі війни вдають, що не знають, що для руйнування потрібна лише мить, проте часто цілого життя недостатньо для відбудови", – заявив Папа Римський.
 
Ця гостра риторика Ватикану з’явилася невдовзі після публічної критики на адресу понтифіка з боку президента США Дональда Трампа. Папа не лише засудив економіку війни, а й окремо зупинився на маніпуляціях вірою. Лев XIV піддав жорсткій критиці політиків, які використовують релігійну лексику та посилання на Бога для виправдання агресії та воєнних дій.
 
"Господарі війни вдають, що не знають: щоб зруйнувати, достатньо миті, а от щоб відбудувати – часто не вистачає цілого життя. Вони заплющують очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, а ресурсів, необхідних для лікування, освіти та відновлення, ніде не знайти", – заявив Папа Римський.
 
Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером. За його словами, світ продовжує страждати від численних воєн, тому необхідно шукати альтернативні шляхи врегулювання конфліктів.
