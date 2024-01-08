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Папа Римський вперше публічно звинуватив росію у веденні повномасштабної війни проти України – AP

08 січня 2024, 17:55
Папа Римський вперше публічно звинуватив росію у веденні повномасштабної війни проти України – AP
Фото: telegraf.com.ua
Також Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства.

Папа Римський Франциск вперше у своєму зверненні звинуватив рф у веденні повномасштабної війни проти України.

Про це пише AP.

У зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, понтифік перерахував проблеми, які згубно впливають на людство. 

Понтифік публічно звинуватив росію у веденні повномасштабної війни проти України, хоча раніше цього уникав.

Також у своєму зверненні Папа Франциск війну між Ізраїлем і Хамас, міграцію, кліматичні кризи, виробництво звичайної та ядерної зброї. 

Крім того, Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства. Він включив його до списку загроз "глобальному миру та людській гідності"Однією з них він назвав саме сурогатне материнство. 

Франциск наголосив, що дитина є даром, а не "основою комерційного контракту". Тому він закликав до загальної заборони цієї практики в усьому світі.

війна в УкраїніПапа Римськийросія окупанти

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