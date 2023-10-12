ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Щоб запобігти новому геноциду українців росією, резолюція ПАРЄ закликає підтримувати перемогу Києва на військовому та політичному рівнях.

Прихований характер деяких злочинців, які скоюють російські окупанти в Україні, зокрема депортація українських дітей та сексуальне насильство, а також риторика представників російської влади, "свідчать про спробу російської федерації знищити український народ, ведучи проти нього геноцидну війну".

Про це йдеться у резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи, ухваленій у четвер, 12 жовтня, під час сесійного засідання у Страсбурзі.

Щоб встановити справедливий і тривалий мир в Україні, міжнародна спільнота має визнати масштаби та тяжкість злочинів, скоєних росією. А для перемоги України, яка важлива для безпеки всієї Європи, країни-члени Ради Європи (РЄ) повинні підтримувати формулу миру Зеленського та надавати українській владі військову, фінансову, політичну та дипломатичну допомогу, наголошується у резолюції.

Агресія рф проти України триває понад дев'ять років, а повномасштабне військове вторгнення в Україну - двадцять місяців, і "міжнародне співтовариство не повинно випускати з поля зору головну мету: виступити єдиним фронтом для припинення агресії і досягти миру, який є всеосяжним, справедливим і тривалим, забезпечивши при цьому перевагу верховенства права над верховенством сили". При цьому у резолюції наголошується, що будь-які мирні переговори можуть відбуватися "лише на умовах, визначених Україною, і після виходу з її території усіх російських військ і виведення всієї військової техніки".

російська окупаційна влада примусово депортує українських дітей, "десятки тисяч мирних громадян зникли безвісти або були незаконно викрадені, вивезені у фільтраційні табори та позбавлені волі, близько двох тисяч із цих жертв насильницького зникнення старші 70 років", говориться у резолюції. Окрім того, від початку повномасштабного військового вторгнення росія "без вагань використовує як зброю енергетику, екоцид, економічні важелі та фейкові незаконні вибори та референдуми" на тимчасово окупованих територіях. На думку, депутатів ПАРЄ, ці факти свідчать про те, що російський режим веде проти українського народу "геноцидну війну".

Тому резолюція закликає якомога швидше створити механізм притягнення до відповідальності російського керівництва за розв'язання війни проти України. Для цього країни, які до цього причетні, мають у стислі терміни "дійти згоди щодо юридичної форми спеціального міжнародного трибуналу для злочину агресії", вирішити питання його міжнародної легітимності та "мінімізувати потенційні юридичні проблеми, зокрема щодо можливого використання ключовими підозрюваними особистого або функціонального імунітету".

ПАРЄ також висловила свою солідарність з усіма жертвами насильницьких зникнень та їхніми родинами і закликала міжнародну спільноту вимагати від російської влади список незаконно утримуваних осіб, негайне та безумовно звільнити цих людей і ліквідувати фільтраційні табори.