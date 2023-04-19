Пекін все більше стає системним суперником, а не торговим партнером і конкурентом – глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала деякі моменти своєї нещодавньої поїздки до Китаю "більш ніж шокуючими".

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, виступаючи в середу в Бундестазі, назвала деякі моменти своєї нещодавньої поїздки до Китаю "більш ніж шокуючими" і заявила, що Пекін все більше перетворюється на системного суперника, а не на торгового партнера і конкурента.

Про це повідомляє Reuters.

Вона не стала уточнювати деталі, хоча зауваження прозвучало після її заяви про те, що Китай стає "дедалі репресивнішим як усередині країни, так і агресивним зовні".

Бербок відвідала Пекін минулого тижня, де попередила, що "будь-які спроби Китаю контролювати Тайвань будуть неприйнятними". Пекін вважає Тайвань з демократичним правлінням "китайською провінцією" і не відкидає застосування сили, щоб отримати над островом повний контроль.

Бербок заявила, що Китай хоче дотримуватися своїх власних правил на шкоду міжнародному порядку. Пекін просив Німеччину підтримати "возз'єднання" КНР із Тайванем і стверджує, що Китай та Німеччина – не противники, а партнери. За словами Бербок, зараз "аспект системного суперництва між Німеччиною та Китаєм посилюється дедалі більше".

Уряд Німеччини хоче працювати з Китаєм, але не хоче повторювати минулі помилки, каже Бербок, наприклад - концепцію "змін через торгівлю", згідно з якою Захід може нібито досягти політичних зрушень в авторитарних режимах через торгівлю.

Бербок також закликала Китай працювати на благо миру в усьому світі, зокрема, використовуючи свій вплив на росію у війні в Україні. Вона привітала обіцянку Пекіна не постачати росії зброю, у тому товари числі подвійного призначення, але додала, що Берлін подивиться, як така обіцянка працюватиме на практиці.

Раніше повідомлялось, що Китай незабаром може розгорнути надзвуковий безпілотник-шпигун.