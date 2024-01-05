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Пентагон має для України $4,2 млрд, однак без згоди Конгресу не зможе їх передати

05 січня 2024, 13:03
Пентагон має для України $4,2 млрд, однак без згоди Конгресу не зможе їх передати
Фото: afp.com
Без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює.

Про це на брифінгу сказав речник Пентагону Патрік Райдер.

"У нас є повноваження витрачати приблизно $4,2 млрд з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси", -  сказав Райдер .

Він додав, що без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює. 

"Всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачено. Наразі Міноборони працює з Конгресом щодо цього питання та закликає його не зволікати", - сказав речник Пентагону

 В кінці грудня Сенат США переніс переговори щодо України на січень.

 

Пентагондопомогакошти

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