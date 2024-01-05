Пентагон має для України $4,2 млрд, однак без згоди Конгресу не зможе їх передати
Про це на брифінгу сказав речник Пентагону Патрік Райдер.
"У нас є повноваження витрачати приблизно $4,2 млрд з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси", - сказав Райдер .
Він додав, що без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює.
"Всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачено. Наразі Міноборони працює з Конгресом щодо цього питання та закликає його не зволікати", - сказав речник Пентагону
В кінці грудня Сенат США переніс переговори щодо України на січень.