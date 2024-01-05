Без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює.

Про це на брифінгу сказав речник Пентагону Патрік Райдер.

"У нас є повноваження витрачати приблизно $4,2 млрд з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси", - сказав Райдер .

Він додав, що без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює.

"Всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачено. Наразі Міноборони працює з Конгресом щодо цього питання та закликає його не зволікати", - сказав речник Пентагону

В кінці грудня Сенат США переніс переговори щодо України на січень.