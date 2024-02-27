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Пентагон пробачив Ллойда Остіна за приховування госпіталізації

27 лютого 2024, 09:27
Пентагон пробачив Ллойда Остіна за приховування госпіталізації
Фото: ЕРА
Міністерство оборони оприлюднило звіт, згідно з яким у діях урядовця не було ознак злого наміру.

Міністр оборони США Ллойд Остін не мав злого наміру та не намагався ввести в оману посадових осіб, коли приховав факт своєї госпіталізації. Такого висновку дійшли у Пентагоні після проведення внутрішнього розслідування. 

Про це пише BBC.

Звіт комісії Міноборони на трьох сторінках підтверджує відсутність провини Остіна. Попри це, йому все ще доведеться виправдовуватися за свій вчинок перед комітетом Палати представників Конгресу, куди міністра запрошено цього тижня.

Нагадаємо, що на початку року Ллойд Остін потрапив до лікарні. У нього діагностували рак. Всупереч протоколу урядовець не повідомляв Білому дому та своєму заступнику про госпіталізацію.

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