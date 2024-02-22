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ПОЛІТИКА

Пентагон: США співпрацюють із Туреччиною у виробництві боєприпасів

22 лютого 2024, 16:15
Пентагон: США співпрацюють із Туреччиною у виробництві боєприпасів
Фото: afp.com
Виробництво планують розпочати до кінця 2025 року на трьох заводах у штаті Техас.

Металеві деталі для 155-міліметрових боєприпасів вироблятимуть на підприємствах у США, створених у співпраці з субпідрядниками з турецького оборонного сектора.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джефф Юргенсен, повідомляє Anadolu Ajansı.

За його словами, виробництво планують розпочати до кінця 2025 року на трьох заводах у штаті Техас.

Також він додав, що контракт на будівництво, монтаж і подальше виробництво укладено з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

Юргенсен уточнив, що завод із виробництва боєприпасів матиме виробничу потужність 30 тисяч гільз на місяць.

Раніше посол США Джефф Флейк у своїй статті заявляв про значущість для Вашингтона міцних відносин із Туреччиною.

У публікації під назвою "Міцні відносини з Туреччиною відповідають інтересам США" він зазначив, що "трансформація" турецького оборонного сектору є невід'ємною частиною ланцюжка оборонних постачань США і могутності НАТО.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Євросоюз та союзники домовилися про виділення одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів для України. Планувалося, що країни ЄС нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Але поки що цей план не виконано.

СШАТуреччинабоєприпаси

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