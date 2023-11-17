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Пентагон закликає Конгрес якнайшвидше затвердити допомогу Україні та Ізраїлю

17 листопада 2023, 09:21
Пентагон закликає Конгрес якнайшвидше затвердити допомогу Україні та Ізраїлю
Фото: afp.com
Міністерство оборони США закликає Конгрес чимшвидше ухвалити запит президента Джо Байдена з додатковим фінансуванням, який містить допомогу Україні й Ізраїлю.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми закликаємо Конгрес ухвалити наш запит на додаткове фінансування, який дозволить продовжувати підтримувати Україну й Ізраїль, виділити рятівну гуманітарну допомогу по всьому світу та зробити важливі інвестиції в Індо-Тихоокеанський регіон", - заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Вона додала що додаткове фінансування стане інвестицією у військово-промислову сферу США, яке дозволить поповнити запаси озброєнь Пентагону, які були виділені раніше у вигляді зовнішньої допомоги.

Запит на додатковий бюджет забезпечуватиме потреби національної безпеки Америки, додала представниця Пентагону.

Сінгх уточнила, що Міноборони США наразі має всього $4,9 млрд для використання у вигляді пакетів PDA.

Крім того, лишилося близько $1,1 для поповнення власних запасів Пентагону.

Для підтримки України знадобиться набагато більше, саме тому адміністрація США подала запит до Конгресу.

"Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ, їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тож ми знаємо, що потрібно й надалі задовольняти їхні потреби", - сказала представниця оборонного відомства США.

Це питання буде обов’язково обговорюватися на наступному засіданні Контактної групі з питань оборони України, вважає Сінгх. 

Дату і плани зустрічі у форматі "Рамштайн" Пентагон офіційно оголосить упродовж кількох днів.

Раіше в Пентагоні заявили, що 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" планується в середині листопада.

 

КонгресдопомогаПентагон

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