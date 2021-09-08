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Пентагон закликав талібів зупинити наступальні операції в Афганістані

Кровопролиття, яке триває з боку "Талібану", призводить лише до нового затягування конфлікту і відштовхує від них (талібів – ред.) афганський народ
США продовжують підтримувати афганську владу в плані фінансування і технічного обслуговування, а також, коли це можливо, за допомогою "оборонних повітряних ударів".
Пентагон закликав талібів зупинити наступальні операції в Афганістані Фото: afp.com
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Пентагону, яке цитує "Голос Америки".
 
Згідно із заявою, місія США в Афганістані, як і раніше, полягає в безпечному і впорядкованому виведенні американських військ з країни згідно з вказівками президента Джо Байдена.
 
"Кровопролиття, яке триває з боку "Талібану", призводить лише до нового затягування конфлікту і відштовхує від них (талібів – ред.) афганський народ", – йдеться в документі.
 
У Пентагоні вказали на «численні повідомлення» про порушення екстремістським угрупованням «Талібан» прав людини, в тому числі насильницькі проникнення в комплекси будівель неурядових організацій і використання цивільних осіб для прикриття.
 
"Ми продовжуємо закликати Талібан призупинити свої наступальні операції й вступити в добросовісний діалог для врегулювання конфлікту шляхом переговорів", – заявляє військове відомство США.
 
За останні три доби бойовики екстремістського угруповання "Талібан" захопили три столиці провінцій, в тому числі стратегічне місто на північному сході Кундуз.
 
Таліби продовжують просуватися в Афганістані після виведення з країни іноземних військ. Вони захопили більшу частину сільської місцевості й тепер націлені на ключові міста афганських провінцій.
 
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09 08 2021 13:28
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