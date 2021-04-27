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У Пентагоні кажуть, що зарано оцінювати заяви РФ про відведення військ від України

Без вдавання в деталі, адже ми не можемо тут говорити про інформацію розвідки, ми бачили деяке відведення частини російських військ від України… але ще рано говорити і достовірно вірити тому, що, за словами Росії, це були військові навчання, і вони вже закінчилися, і вони всіх повертають
Сполучені Штати Америки продовжать уважно спостерігати за відведенням військових сил Російської Федерації від кордонів України, адже ще зарано стверджувати, що російські війська відведені.
У Пентагоні кажуть, що зарано оцінювати заяви РФ про відведення військ від України Фото: afp.com
"Без вдавання в деталі, адже ми не можемо тут говорити про інформацію розвідки, ми бачили деяке відведення частини російських військ від України… але ще рано говорити і достовірно вірити тому, що, за словами Росії, це були військові навчання, і вони вже закінчилися, і вони всіх повертають", - сказав речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Міністерстві оборони США, повідомляє "Укрінформ".
 
Підсумовуючи, Кірбі запевнив, що "ми збираємося продовжувати дуже пильно стежити за цим (відведенням військ РФ від України)".
 
Раніше в Пентагоні вже заявляли, що на нинішньому етапі завчасно оцінювати заяви російської сторони про завершення навчань та відведення військ від України.
 
Нагадаємо, що  міністр оборони РФ Шойгу доручив Генеральному штабу РФ і командувачам військами з 23 квітня почати повернення до місць постійної дислокації війська, перекинуті останнім часом до кордонів України.
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27 04 2021 11:57
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