У Пентагоні кажуть, що зарано оцінювати заяви РФ про відведення військ від України

Без вдавання в деталі, адже ми не можемо тут говорити про інформацію розвідки, ми бачили деяке відведення частини російських військ від України… але ще рано говорити і достовірно вірити тому, що, за словами Росії, це були військові навчання, і вони вже закінчилися, і вони всіх повертають

Сполучені Штати Америки продовжать уважно спостерігати за відведенням військових сил Російської Федерації від кордонів України, адже ще зарано стверджувати, що російські війська відведені.

"Без вдавання в деталі, адже ми не можемо тут говорити про інформацію розвідки, ми бачили деяке відведення частини російських військ від України… але ще рано говорити і достовірно вірити тому, що, за словами Росії, це були військові навчання, і вони вже закінчилися, і вони всіх повертають", - сказав речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Міністерстві оборони США, повідомляє "Укрінформ".

Підсумовуючи, Кірбі запевнив, що "ми збираємося продовжувати дуже пильно стежити за цим (відведенням військ РФ від України)".

Раніше в Пентагоні вже заявляли, що на нинішньому етапі завчасно оцінювати заяви російської сторони про завершення навчань та відведення військ від України.