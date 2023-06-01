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Пентагон закупить для України установки Gepard на майже $120 мільйонів

01 червня 2023, 18:07
Пентагон закупить для України установки Gepard на майже $120 мільйонів
Фото: Bundeswehr
Контракт виконуватиметься в Аммані (Йорданія), орієнтовна дата завершення роботи 30 травня 2024 року.

Американська компанія Global Military Products Inc. отримала контракт від Пентагону, за яким вона має закупити та поставити в Україну зенітні самохідні установки Gepard.

Про це йдеться у пресрелізі Пентагона.

"Компанія Global Military Products Inc. зі штату Флорида отримала контракт із твердо фіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю та поставку 35-міліметрових систем протиповітряної оборони Gepard", – йдеться у повідомленні.

Гроші на контракт виділені з "коштів на закордонні військові продажі".

Відомо, що 2013 року Йорданія закупила у Нідерландах 60 установок Gepard.

 

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