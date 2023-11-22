Пентагон заперечує скорочення поставок боєприпасів Україні на 30%

В Міністерстві оборони США заперечили інфомрацію про те, що з початку війни Ізраїлю проти Хамас поставки Україні боєприпасів стандарту НАТО впали на третину.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, йдеться на сайті відомтсва.

"Я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечити Україну всім необхідним під час її контрнаступу, і ми продовжимо забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, в міру того, як ми входимо в зиму", - сказала вона.

Сінгх запевнила, що США здатні одночасно підтримувати як Україну, так і Ізраїль, і що Вашингтон продовжуватиме це робити.

За її словами, що потрібна допомога Конгресу у схваленні законопроєкту про підтримку Україні.

"Отже, єдиний спосіб, яким ми можемо продовжувати підтримувати Україну – це якщо Конгрес ухвалить це додаткове фінансування, про яке ми просили", - додала Сінгх.

Нагадаємо, що вчора ЗМІ писали, що поставка артилерійських снарядів в Україні з початку військового конфлікту в Ізраїлі скоротилися на третину.