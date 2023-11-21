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ПОЛІТИКА

Поставка артилерійських снарядів в Україні з початку військового конфлікту в Ізраїлі скоротилися на третину – ЗМІ

21 листопада 2023, 11:13
Поставка артилерійських снарядів в Україні з початку військового конфлікту в Ізраїлі скоротилися на третину – ЗМІ
Фото: Андрій Попіль
Як зазначається в публікації, 155-мм артилерійські снаряди, можливо, є найважливішими боєприпасами для України в боротьбі з російськими військами.

Постачання США артилерійських снарядів стандарту НАТО в Україну скоротилося "більш ніж на 30%" з того часу, як минулого місяця почалася війна Ізраїлю проти Хамасу в Секторі Газа.

Про це повідомляє ABC News .

Як зазначається в публікації, 155-мм артилерійські снаряди, можливо, є найважливішими боєприпасами для України в боротьбі з російськими військами, а частина американських запасів, що призначалися для України, були перенаправлені до Ізраїлю.

Офіційні особи США за останні тижні кілька разів заявляли, що постачання боєприпасів Ізраїлю не вплине на війну в Україні.

"Вони (офіційні особи США) говорили нам, що це не вплине на зобов'язання (США), але це вплинуло", - сказав анонімний український чиновник.

Чиновник повідомив, що запаси цих життєво важливих артилерійських снарядів становлять "близько 60-70% загальних постачань".

Однак високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що скорочення боєприпасів "не має жодного відношення до того, що відбувається в секторі Газа". Президентські пакети повноважень щодо скорочення запасів "починають складатися за кілька тижнів до цього, тому немає жодного зв'язку між тим, що відбувається у Секторі Газа, і тим, що відбувається в Україні", сказав чиновник.

Під час своєї поїздки в Україну глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму 100 млн доларів, який включав невстановлену кількість 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО. Останній пакет військової допомоги США формується за рахунок фінансування, яке вже схвалено Конгресом. Однак ця сума грошей вже закінчується.

Наприкінці минулого місяця представник Пентагону Пет Райдер заявив, що він "впевнений", що Сполучені Штати зможуть "продовжувати підтримувати як Україну, так і Ізраїль".

Як зазначається в публікації, незважаючи на отримання широкого спектру озброєнь від західних партнерів, росія має ключові переваги на полі бою, такі як велика артилерійська вогнева міць, більше вибухонебезпечних ударних безпілотників і більш досконалих типів, а також більша кількість винищувачів та ударних вертольотів.

Виступаючи в понеділок у Києві, глава Пентагону Остін наполягав на тому, що українські війська "матимуть кошти… для успішного ведення бойових дій у зимовий час".

Проте український чиновник, який анонімно розмовляв з ABC News, висловив реальне занепокоєння з приводу постачання зброї США у світлі розбіжностей у Конгресі.

"У нас великі проблеми... основні боєприпаси не надходять", - сказав чиновник. Він попередив, що Україна ризикує втратити свої позиції на полі бою "дуже дорогою ціною".

США.допомогавійна в УкраїніснарядиХамас: Ізраїль

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