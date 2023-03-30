Пентагон заявляє, що лише половина винищувачів F-35 готова до виконання бойових завдань – Bloomberg

Генерал назвав поточний стан готовності F-35 незадовільним.

Придатними до виконання бойових завдань можна вважати лише близько половини винищувачів F-35, які стоять на озброєнні армії США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на керівника програми F-35 генерал-лейтенанта ВПС Майкла Шмідта.

"У лютому середньомісячна частка придатних для бойових завдань винищувачів становила 53,1% при загальному парку більш ніж 540 F-35. Ці винищувачі могли б виконати лише частину завдань, у тому числі бойові та демонстраційні польоти, тренування та випробування. З них повністю до виконання всіх завдань готові менше ніж 30% F-35. Цільовий показник готовності F-35 становить 65%", — заявив Шмідт.

Генерал назвав поточний стан готовності F-35 незадовільним. За його словами, у наступні 12 місяців військові мають підняти цей показник на 10%.

У статті уточнюють, що у 2020 році середній показник повної боєготовності флоту становив близько 39%, коефіцієнт часткової готовності – 69%. Коефіцієнт готовності літаків, призначених для виконання бойових завдань, на кінець 2022 фінансового року становив 65%.

Залишається незрозумілим, чи є показники готовності минулого місяця тимчасовими, чи проявом довгострокової тенденції.

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