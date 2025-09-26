Переговори Індії та США ускладнює питання російської нафти – Bloomberg

Вашингтон чітко дав зрозуміти Делі, що вирішення питання поставок російської нафти має ключове значення для потенційної угоди.

Індія цього тижня провела "конструктивні зустрічі" зі Сполученими Штатами щодо можливої торговельної угоди, проте вимога Вашингтона припинити закупівлю російської нафти значно ускладнює процес.

Про це повідомляє Bloomberg.

Американські переговорники наголосили, що саме вирішення питання постачання російської нафти стане ключовим чинником для зниження тарифів для Індії та підписання угоди. Попри позитивний тон дискусій, значного прориву цього разу не досягли.

Делегація Індії на чолі з міністром торгівлі Піюшем Гоялом запропонувала низку поступок, зокрема зняття частини обмежень на імпорт генетично модифікованої кукурудзи, а також готовність збільшити закупівлі американських енергетичних та оборонних товарів. Гоял підтвердив, що Індія готова нарощувати імпорт енергоресурсів із США "найближчими роками".

Переговори відбулися на тлі різкої критики президента США Дональда Трампа. Минулого місяця він підняв мита на індійські товари до 50%, звинувативши Нью-Делі у допомозі москві фінансувати війну проти України. Уряд Індії відкинув звинувачення, назвавши рішення Вашингтона «несправедливим та необґрунтованим».

Хоча обидві сторони говорять про "можливі контури угоди", перспективи домовленості залишаються невизначеними. Ситуацію додатково ускладнюють жорсткі імміграційні правила Трампа щодо кваліфікованих працівників, які особливо вдаряють по громадянах Індії.

Індія розглядає можливість великих закупівель американських товарів на суму близько $40 млрд, включно з оборонною продукцією та нафтою, щоб скоротити торговельний дефіцит США, який у 2024 році становив $42,7 млрд. Водночас Нью-Делі попереджає: суттєве зменшення імпорту російської нафти стане можливим лише за умови, що Вашингтон дозволить закупівлі в альтернативних постачальників — Ірану та Венесуели.