Перехід війни на російську територію збільшує ризики для економіки рф – Bloomberg

Тепер, коли конфлікт перейшов на російську територію, ціна війни, напевно, зросте ще більше.

Вторгнення президента владіміра путіна в Україну коштувало росії десятки мільярдів доларів, оскільки санкції тиснуть на її економіку, а державні доходи різко скорочуються.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, збитки тьмяніють порівняно з величезними людськими жертвами та економічним спустошенням, яке росія завдала Україні. Проте, за оцінками Bloomberg Economics, спалах повномасштабних бойових дій у регіонах, що межують з Україною, може знизити і без того мізерний прогноз зростання росії до 0,8% у 2023 році.

Бєлгородська область неодноразово зазнавала обстрілів та вторгнення з боку України повстанців, які брали участь у тривалих боях із російськими військами. Повідомлялося про удари дронів у таких містах, як Курськ, Краснодар та Воронеж, на додаток до атаки, спрямованої проти москви минулого місяця.

"Всі, хто знаходиться поряд із зоною бойових дій, їдуть або думають про це, – сказав Євген Гонтмахер, економіст і колишній урядовець. – Це довгострокові наслідки – навіть за сприятливого розвитку подій люди навряд чи повернуться швидко".

Тисячі людей у Бєлгородській області переїхали до тимчасових притулків, рятуючись від насильства, або були переведені в інші райони країни місцевою владою. У місті Шебекіно, де знаходиться відомий у росії виробник макаронних виробів, влада пообіцяла фінансову допомогу місцевим фабрикам, які були змушені припинити роботу через втечу співробітників.

За даними Bloomberg Economics, оскільки в прикордонних регіонах проживає 10-та частина населення країни, що налічує 143 мільйони людей, спалах повномасштабних бойових дій почне позначатися на економічному зростанні росії вже в третьому кварталі.

Банк росії прогнозує, що цьогоріч економіка зросте на 2% і досягне довоєнного рівня до кінця 2024 року в міру послаблення впливу санкцій, тоді як Мінекономіки очікує на зростання ВВП більш ніж на 1%. Річний спад ВВП росії сповільнився третій квартал поспіль мінус 1,9% за перші три місяці поточного року.

За словами Тетяни Орлової, економіста Oxford Economics, до 1,7% споживання домогосподарств у росії може бути порушено безпосередньо, якщо бойові дії поширяться на Бєлгородську, Курську та Брянську області.

"Посилення заворушень у прикордонних регіонах усуне місцеву економіку з розвитку на виживання, а відтік мешканців із зони бойових дій та шкоду інфраструктурі додадуть витрат", – вважає Наталія Зубаревич, спеціалістка з регіонів росії московського державного університету.

"Загалом виходить неприємна картина", – сказала вона.