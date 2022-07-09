НОВИНИУ рамках дії "зернового коридору" з порту "Південний" вперше здійснили відвантаження фуражного зерна до Південної Кореї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перша партія української агропродукції прямує до Кореї
Фото:ANDREI PUNGOVSCHI/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
Про це повідомила пресслужба компанії Posco International, передає AgroPortal.
З порту "Південний" ще в середині серпня вирушив балкер Bonita (прапор — Ліберія) з 61 тис. кукурудзи на борту. Його прибуття до порту Інчхон у Південній Кореї очікується наприкінці вересня.
"Корейська влада розраховує, що ця партія зерна допоможе полегшити нестачу кормів для великої рогатої худоби в країні. Адже дефіцит кормів на тлі міжнародної ситуації вже спричинив підвищення цін на худобу", – зазначається в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що росія має намір переглянути умови зернової угоди.
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