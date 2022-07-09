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Перша партія української агропродукції прямує до Кореї

У рамках дії "зернового коридору" з порту "Південний" вперше здійснили відвантаження фуражного зерна до Південної Кореї.
Перша партія української агропродукції прямує до Кореї Фото:ANDREI PUNGOVSCHI/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

Про це повідомила пресслужба компанії Posco International, передає AgroPortal.

З порту "Південний" ще в середині серпня вирушив балкер Bonita (прапор — Ліберія) з 61 тис. кукурудзи на борту. Його прибуття до порту Інчхон у Південній Кореї очікується наприкінці вересня.

"Корейська влада розраховує, що ця партія зерна допоможе полегшити нестачу кормів для великої рогатої худоби в країні. Адже дефіцит кормів на тлі міжнародної ситуації вже спричинив підвищення цін на худобу", – зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що росія має намір переглянути умови зернової угоди.

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07 09 2022 12:17
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