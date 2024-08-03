Під час обміну Польща видала росії шпигуна, але не отримала засудженого журналіста – Bloomberg

Анджей Почобут був затриманий у 2021 році і нині відбуває восьмирічне ув’язнення у білорусі.

Польсько-білоруського журналіста Анджея Почобута не видали Польщі в ході обміну ув'язненими між рф та країнами Заходу, що відбувся 1 серпня.

Зазначається, що Польща звільнила звинуваченого російського шпигуна Павла Рубцова, щоб сприяти найбільшому обміну полоненими з часів холодної війни, але вдома уряд зазнав критики за нездатність звільнити журналіста, який залишається за ґратами в білорусі - найближчому союзнику Москви.

Видання нагадує, що Почобут був затриманий у 2021 році і нині відбуває восьмирічне ув’язнення за звинуваченнями, серед яких "заподіяння шкоди" національній безпеці країни. Відтоді звільнення Почобута, громадянина білорусі та правозахисника з польської етнічної меншини в країні, займає важливе місце в дипломатичному порядку денному Варшави.