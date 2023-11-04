Під час штурму Авдіївки російські окупанти втратили близько 200 одиниць бронетехніки – британська розвідка

Таких втрат російські окупанти зазнали через ефективність сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, скидів боєприпасів з безпілотників.

рф готова до великих втрат під час штурму Авдіївки, аби здобути хоча б якусь малу територіальну вигоду.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як пише розвідка, лише за останні три тижні, російські терористи втратили під час штурму міста близько 200 одиниць бронетехніки.

"Це, ймовірно, пов'язано з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, некерованих боєприпасів, скинутих з повітря, і високоточних артилерійських систем", - додає пресслужба.

У відповідь росіяни перешли до проведення десантних піхотних ударів у цьому секторі, у зв'язку з чим ЗСУ зіткнулись з подібними тактичними викликами, як і атакуючі сили влітку.

Як й попередні наступи росіян, штурми Авдіївки часто характеризувались просування по відкритій місцевості, що, зі свого боку, призводило до великих втрат. Ймовірно, що з початку жовтня поточного року терористи втратили кілька тисяч одиниць особового складу довкола міста.

"російське керівництво продовжує демонструвати готовність нести великі втрати особового складу заради незначних територіальних здобутків", - додає розвідка.

Раніше ми писали, що у Пентагоні прокоментували наступ росіян на Авдіївку.