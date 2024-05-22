Під невпинним російським наступом Україна перейшла в оборонну позицію – NYT

В той час як російські війська відвойовують землі, з яких вони були витіснені наприкінці 2022 року, ЗСУ прийняли стратегію ведення бойових дій з повільним відступом до більш добре укріплених позицій.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

В травні російські війська прорвали кордон між росією та Україною і просунулися у напрямку Харкова.

Військові аналітики кажуть, що рф не вистачає військ для захоплення міста, але вона може просунутися на відстань артилерійського вогню, що спричинить ще більший потік біженців.

У той час як російські війська відвойовують землі, з яких вони були витіснені наприкінці 2022 року, українські військові прийняли стратегію ведення бойових дій з повільним відступом на більш укріплені позиції.

"Хоча навряд чи ця стратегія є ідеальною - а розповіді командирів і солдатів свідчать про те, що Україна реалізувала її з деякими помилками - тактика оборони з одночасним відступом невеликими кроками дозволяє слабшим силам завдати нападникам значних втрат. Ті, хто наступає, повинні штурмувати ряд за рядом позицій, просуваючись вперед, постійно прориваючи укриття і наражаючи себе на артилерійський обстріл", - пише видання.

Київ, маючи недостатню кількість війські не маючи достатньо боєприпасів, вимушено застосовує цю стратегію, щоб не сталось повтору того, як захопили місто Авдіївку в лютому.

"Тактика росіян радикально змінилася порівняно з 2022 роком", - сказав капітан і начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї української бригади Петро Левковський.

Він додав, що вони прийшли колонами, йшли на Харків, тому що думали, що їх будуть чекати.

Зараз, за словами військового, росіяни "стріляють з артилерії на великі відстані, знищують все, потім невеликими групами йдуть на штурм, але у великій кількості, з різних напрямків".

"На генералів чекає гра в здогадки. Як далеко просунеться росія, залежить від того, скільки солдатів виставлять обидві сторони. Для України цей розрахунок означає переміщення захисників з інших потенційних об'єктів атаки", - йдеться в матеріалі.

"Війна інтерактивна. Те, що роблять чи не роблять українці, так само важливо, як і те, що роблять росіяни", - сказав старший військовий аналітик Шведського агентства оборонних досліджень Йохан Норберг.

При цьому, за його словами, захоплення Харкова вимагатиме від рф "не кількох тисяч, а сотень тисяч" солдатів.