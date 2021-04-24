Пілотований корабель Crew Dragon-2 зістикувався з МКС

Із їх прибуттям екіпаж станції в останні чотири днів налічуватиме 11 осіб, а до МКС будуть вперше пристиковані одразу два кораблі Crew Dragon

Стикування було здійснено в автоматичному режимі до модуля Harmony американського сегмента станції о 05:08 за часом східного узбережжя США менше ніж через 24 години після запуску корабля.

Американський багаторазовий космічний корабель Crew Dragon-2 компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту, виведений напередодні на орбіту, в суботу успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС), повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на NASA.

Стикування було здійснено в автоматичному режимі до модуля Harmony американського сегмента станції о 05:08 за часом східного узбережжя США менше ніж через 24 години після запуску корабля.

До складу екіпажу Crew Dragon-2 входять представники одразу трьох космічних агентств - астронавти NASA Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Із їх прибуттям екіпаж станції в останні чотири днів налічуватиме 11 осіб, а до МКС будуть вперше пристиковані одразу два кораблі Crew Dragon.

Астронавти Crew Dragon-2 працюватимуть на МКС близько шести місяців у складі спільного екіпажу станції з семи осіб. Корабель залишить її не раніше 31 жовтня. Капсула корабля матиме здійснити м'яке приводнення на парашутах в Атлантиці.

Запуск на орбіту Crew Dragon-2 за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 здійснено в рамках комерційної пілотованої програми NASA і контракту з компанією SpaceX, яка є розробником корабля і носія. За оцінкою американського космічного агентства, вартість кожного місця астронавта в кораблі становить близько 58 млн дол.

Багаторазовий корабель Crew Dragon-2 здійснює вже другий політ до МКС. Першого разу його було використано під час випробувального пілотованого польоту Crew Dragon до МКС навесні минулого року.

Наразі екіпаж МКС складається з космонавтів "Роскосмосу" Олега Новицького і Петра Дуброва і астронавта NASA Марка Ванде Хай, які прибули на МКС 9 квітня на кораблі "Союз МС-18", а також американських астронавтів Майкла Гопкінса, Віктора Гловера, Шеннон Вокера (яка є командиром станції) і астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті, що прибули на станцію 17 листопада 2020 року на кораблі Crew Dragon-1

Через чотири дні, 28 квітня корабель Crew Dragon-1 із чотирма астронавтами повертається на Землю. На борту станції залишиться семеро людей.

Нагадаємо, що багаторазовий космічний корабель Crew Dragon-2 компанії SpaceX стартував до Міжнародної космічної станції 23 квітня.