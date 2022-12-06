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ПОЛІТИКА

Після поразки росії потрібен новий Будапештський меморандум – без ядерної зброї, - Кислиця

06 грудня 2022, 09:29
Після поразки росії потрібен новий Будапештський меморандум – без ядерної зброї, - Кислиця
Фото: ukrinform.ua
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що після поразки росії післяпутінські домовленості мають включати новий Будапештський меморандум, який москва повинна підписати в контексті її денуклеаризації

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що після поразки росії післяпутінські домовленості мають включати новий Будапештський меморандум, який москва повинна підписати "в контексті її денуклеаризації".

Про це він написав у Twitter.

"Поки що невідомо, як скоро після воєнної поразки і хто зможе підписати цей документ від імені території з адміністративним центром у москві", - зазначив Кислиця.

Він додав, що всупереч поширеній думці, ані Франція, ані Китай не є сторонами Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Документ підписали 5 грудня 1994 року Україна, США та Велика Британія.

Китай направив Україні ноту напередодні саміту в Будапешті в контексті приєднання України до ДНЯЗ і окреме повідомлення надіслала Україні Франція, яке не пов'язане з Будапештським меморандумом.

Ці дві країни не приєдналися до Будапештського меморандуму, а повідомили про так звані "негативні гарантії безпеки" - гарантії ядерної держави стосовно того, що вона не застосовуватиме і не погрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти неядерних держав.

Кислиця зазначив, що Будапештський меморандум про гарантії безпеки - це "три по суті ідентичні політичні угоди, підписані з метою надання гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням Білорусі, Казахстану та України до ДНЯЗ".


УкраїнаБудапештський меморандум

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