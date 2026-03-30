Після удару Ізраїлю завод важкої води в Ірані припинив роботу – МАГАТЕ

30 березня 2026, 10:14
Після удару Ізраїлю завод важкої води в Ірані припинив роботу – МАГАТЕ
Фото: dpa
Це стало ударом по ядерній програмі Тегерана.

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що завод із виробництва важкої води в іранському Хондабі, який зазнав ізраїльського авіаудару 27 березня, виведений із ладу і припинив роботу. Того ж дня частина Тегерана і сусідньої провінції Алборз залишилися без електрики.

На основі аналізу супутникових знімків та "знань про структуру об'єкта", МАГАТЕ заявило про "критичні руйнування". Там зауважили, що установка не містила ядерного матеріалу.

Військове командування Цахалу наголошувало, що підприємство є ключовим місцем виробництва плутонію для ядерної зброї.

Також ізраїльська авіація атакувала базу для виготовлення спеціальних матеріалів, які використовуються в процесі збагачення урану.

